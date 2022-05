Enzo Francescoli, ex calciatore oggi dirigente del River Plate, intervenuto ai microfoni di Radio Del Plata ha risposto alle dichiarazioni di Oriana Sabatini, moglie di Paulo Dybala, che nei giorni scorsi ha raccontato di come suo padre spinga perché la Joya possa indossare la maglia dei Millonarios: "Leggo il giornale proprio come voi, ma non so niente. I giocatori torneranno in Argentina in base alla loro volontà. Il club non può fare molto e la differenza di tasso di cambio nel nostro Paese genera incertezza nei giocatori. Enzo Pérez e Juan Quintero sono giocatori che hanno fatto molto per tornare".