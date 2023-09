Prima vittoria in campionato per lo Spezia che batte in trasferta la Feralpisalò 2-1. La squadra ligure sale così a quota 5 punti in classifica dopo 7 partite. Maglia da titolare per Francesco Pio Esposito: l'attaccante classe 2005 parte dal 1' in attacco, ma non riesce a timbrare il cartellino, a differenza del fratello Salvatore, autore del gol del momentaneo 1-0 su calcio di rigore.