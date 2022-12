Trasferta speciale per Simone Inzaghi e Beppe Marotta: tecnico e ad dell'Inter saranno oggi sulle tribune dello stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, per assistere alla sfida che vedrà opposti i lariani di Moreno Longo alla Reggina. Occasione per il mister nerazzurro di riabbracciare il fratello Filippo, tecnico degli amaranto, ma anche per analizzare i calabresi in vista dell'amichevole del 22 dicembre. Possibile occhio di riguardo per il centrocampista Giovanni Fabbian, prodotto del vivaio nerazzurro, che però inizierà dalla panchina, visto che Filippo Inzaghi ha optato per Zan Majer e Lorenzo Crisetig a centrocampo.