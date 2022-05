I festeggiamenti in piazza Duomo dei tifosi di Inter o Milan avverranno con tanto di mega palco nel bel mezzo dello spazio aperto. Il teatro di Radio Italia Live, tornato ieri sera in presenza dopo alcuni anni, è infatti ancora presente (come testimonia la foto scattata e pubblicata da Mi-Tomorrow). Verrà evidentemente smontato soltanto nei prossimi giorni. Il pullman coi giocatori della squadra vincitrice sfilerà quindi in una "fetta" di piazza un po' più ristretta.