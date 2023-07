Dalla Francia è arrivato l'accostamento tra Kylian Mbappé e l'Inter. Uno scenario utopico per i costi dell'operazione, ma non secondo Rino Foschi: "Con Marotta può succedere di tutto. E' troppo furbo e silenzioso nelle sue cose. Potrebbe anche succedere ma non so. Marotta sicuramente è uno ambizioso, è un bravo dirigente", dice a TMW Radio.

Che ne pensa della vicenda del francese?

"Oggi il calcio è questo. E' guidato da gente che non fa parte del calcio e con regole sbagliate. Mi riferisco a tanti procuratori, che ne approfittano di certe regole. L'Arabia? Credo sia una cosa momentanea, visto che ci sono appuntamenti importanti per il 2030. Il PSG ad esempio non è mai stato bloccato, il fair play per loro non è mai servito. Ma sono cose che partono da lontano. Certi paletti andavano messi tempo fa".

Come giudica la scelta di Giuntoli e la Juventus?

"L'operazione Vlahovic-Lukaku non la farei. Lukaku non è più un giocatore importante. Visti i comportamenti, non mi interessa più come dirigente. Per quanto riguarda Giuntoli dico che ha fatto bene a Napoli, ha avuto momenti di crisi ma ha creato un gruppo di lavoro importantissimo. La Juve ha un gruppo di lavoro importante, sicuramente Giuntoli è un passionale, ha le idee chiare, speriamo che lo aiuti un po' anche la fortuna ma non sarà facile".