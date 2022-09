"Il mercato dell'Inter è stato incompleto e le difficoltà partono da dietro. Speriamo di no perché parliamo di una squadra importante tecnicamente, competitiva, che ci rappresenta in Champions. Lotterà per lo scudetto, ma dare sentenze sarebbe difficile". Lo ha detto Rino Foschi, ex dirigente del Palermo, parlando a "Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio.