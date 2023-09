Anche Alberto Fontana, ex portiere di Inter, Palermo e Cesena, prende le difese di Yann Sommer, nuovo estremo difensore nerazzurro, dopo l'errore compiuto col Sassuolo. Intervistato da TAG24, Fontana invita tutti ad avere pazienza con l'elvetico: "Bisogna aspettare almeno venticinque partite per dare un giudizio. Non ha giocato in Italia, si deve ambientare e conoscere il nostro campionato. Sicuramente dovremo aspettare molto prima di capire se lo svizzero avrà fatto bene oppure no. Ricordiamoci poi che in caso di problemi l’Inter può contare su un portiere valido come Emil Audero, quindi sono coperti”.

Secondo te c’è il rischio di una possibile flessione per l'Inter?

"No, ricordiamoci che il campionato italiano è molto difficile. In Serie A il livello agonistico è alto, tutte le squadre danno battaglia, senza escludere nessuna. Il Sassuolo è una bellissima realtà, che dimostra come nulla sia scontato rispetto ad alcuni campionati esteri dove il risultato a volte è già scritto. Ci può stare un stop durante il campionato, meglio adesso che più tardi. L’Inter è partita benissimo, meglio rispetto ai tanti che si aspettavano una partenza meno lanciata. Però non si può rallentare spesso, il nostro campionato non lo permette”.