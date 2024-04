Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, parteciperà alla cena di gala "Dietro le quinte" organizzata dall'Inter Club di Asti. Il club devolverà per l'occasione (la serata avverrà in un giorno ancora da definire tra il 26 e il 30 aprile) diecimila euro alla Fondazione Pupi, creata dallo stesso Zanetti e dalla moglie Paula per aiutare i bambini e le famiglie in difficoltà in Argentina.