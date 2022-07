Dopo la f della gara contro il Lugano, Alessandro Fontanarosa arriva ai microfoni di Sportitalia per raccontare le proprie sensazioni dopo questa amichevole: "Sono felicissimo di questo esordio, ringrazio società e settore giovanile che mi ha fatto crescere, oltre ai compagni che mi danno una mano in campo e fuori per migliorare".

Che effetto ti fa giocare con Lautaro e Lukaku?

"Sono emozionatissimo ma non è successo nulla, la strada è lunga".

Cosa ti chiedeva Inzaghi?

"Di giocare bene, senza rischiare, che dovevamo divertirci perché era solo una partita".