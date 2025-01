Francesco Flachi è intervenuto a TMW Radio parlando della lotta scudetto. "L'Inter è una squadra che gioca a memoria e ha l'esperienza per vincere. Sono un gruppo, si conoscono bene e c'è qualità", dice l'ex attaccante. In compenso "ill Napoli è andato a Bergamo e ha fatto una grande partita nella sfida più importante. Se vai lì, giochi bene e vinci, prendi ancor più entusiasmo. Conte poi è un vincente e ti tira fuori quelle motivazioni che un altro non riesce a darti".

Tra le due, Flachi sceglie i partenopei. "Per la prestazione di Bergamo dico il Napoli, ha dato un segnale importante. Il Napoli è già un gruppo, ha perso il giocatore più forte ed estroso ma non è cambiato nulla come mentalità. Chi gioca, gioca bene".

Da ex attaccante, Flachi parla anche di Lautaro e Lukaku. "Lautaro ha avuto un periodo non positivo ma sta tornando. E' importante per la squadra, è uno che se non fa gol si mette a disposizione per la squadra. Lukaku uguale, ha diminuito i gol ma gioca con la squadra. L'attaccante egoista crea a volte malumori, ma quando trovi due come loro che si dannano l'anima, trascini tutti poi in squadra".