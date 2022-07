Il portiere della Fiorentina Pietro Terracciano, direttamente dal ritiro austriaco della viola, ha commentato l'esordio contro la Cremonese, con una riflessione di carattere tradizionale: "Storicamente le neopromosse danno sempre molto fastidio nelle prime fasi del campionato perché piene di entusiasmo, si giocano il tutto per tutto - la convinzione -. Non esistono partite semplici in Italia, lo ha dimostrato anche il campionato scorso". Si legge nelle dichiarazioni riportate da FirenzeViola.