In vista di Fiorentina-Inter, big match della 14esima giornata in programma domenica alle 18, il club gigliato ha reso noto che i cancelli dello stadio 'Artemio Franchi' saranno aperti dalle 16, considerata l’altissima affluenza prevista. "Per garantire un ingresso sereno ed evitare situazioni di calca nei pressi dei prefiltraggi e dei tornelli, tutti i supporters viola sono invitati a presentarsi con ampio anticipo agli ingressi", l'invito.