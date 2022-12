Igor, difensore brasiliano della Fiorentina, nel corso di un'intervista al canale Twitch di Cronache di Spogliatoio ha indicato gli avversari più difficili da marcare in Serie A. "Ho sofferto tantissimo Lukaku, perché ha grande forza, non lo fermi - ha spiegato -. Anche Osimehn, non si ferma mai, va velocissimo. Per fermarlo devi stare sempre a concentrazione altissima”.