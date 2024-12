Dopo aver lasciato il Franchi verso l'ospedale di Careggi per esprimere vicinanza a Edoardo Bove, i compagni del giocatore, da Biraghi a Quarta, passando da Mandragora, Terracciano, Dodo e Ranieri, sono stati per più di un'ora vicini a Bove. Lo riferiscono i colleghi di Firenze Viola, spiegando che dopo aver atteso il bollettino medico (che ha risollevato un po' gli animi, ndr) hanno deciso di lasciare l'ospedale per fare ritorno a casa.