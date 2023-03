Intervistato dai canali ufficiali della Fiorentina al termine della vittoria per 1-0 sul Lecce, il terzino brasiliano Dodo si è proitettato alla sfida di sabato 1° aprile con l'Inter: "Abbiamo due settimane per preparare la partita contro l'Inter. Sono felice, così come tutta la squadra. Abbiamo giocato giovedì e siamo tornati tardi, e avevamo una gara difficile contro il Lecce. Ma tutta la squadra ha una grande mentalità per recuperare bene e mangiare bene. Io sto facendo ciò che mi piace, fisicamente sto bene e penso che tutte le partite devo fare bene. Dopo la sosta avremo una partita difficile a San Siro, ma possiamo fare una grande prestazione".