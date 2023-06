Dopo aver messo la ciliegina sulla torta di una stagione straordinaria con il gol che ha regalato al Manchester City in un solo colpo Champions League e Treble, Rodri vuole mettere in bacheca anche la Nations League con la Spagna. Per farlo dovrà superare un osso duro come la Croazia, di quel Marcelo Brozovic che ha già incrociato a Istanbul una settimana fa: "Lo conosciamo molto bene, merita tutti gli elogi per quanto ha fatto vedere con l'Inter e con la Nazionale. Brozović è uno dei migliori giocatori croati, ma dobbiamo concentrarci su tutta la squadra - il pensiero del play nativo di Madrid -. Brozovic si completa meravigliosamente con Modric e Kovacic, sono giocatori con caratteristiche diversi. Il centrocampo è la forza trainante di ogni squadra, domani ci aspetta una battaglia tattica".

Parlando più in generale della squadra di Dalic, Rodri ha completato così il suo ragionamento: "La Croazia non si arrende mai, non perde mai la testa. Ha dimostrato che ai Mondiali arriva sempre in fondo. Ha una grande mentalità e diversi top player, soprattutto in mezzo al campo".