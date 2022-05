La Curva Nord si prepara per la coreografia da mostrare in vista della finale di Coppa Italia. "Cari interisti! - si legge in un messaggio pubblicato su L'Urlo della Nord - Stasera saremo all'Olimpico di Roma per giocarci la finale di Coppa Italia e anche per questa occasione abbiamo preparato una coreografia imponente. Come sempre ci sarà bisogno della massima collaborazione da parte di tutti affinché tutto vada alla perfezione. Non è nulla di complicato: dovrete solo alzare il cartoncino che troverete al vostro posto!".