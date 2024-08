Il Milan può credere allo Scudetto? Filippo Galli, ex difensore rossonero, parlando ai microfoni di MilanNews24.com vede l'Inter come favorita ma vuole crede nelle chance della squadra di Paulo Fonseca: "Giocoforza i detentori sono i favoriti. Curioso di vedere il Napoli di Antonio Conte e la Juventus di Thiago Motta ma tra le contendenti potrebbero esserci anche Roma, Atalanta e perché no il Milan, io ci credo!".