Si è concluso ieri, nell’aula magna di Coverciano, il corso federale dedicato alla formazione dei Direttori Sportivi, che in totale ha visto gli allievi seguire le 144 ore di programma didattico (di cui 120 in presenza, nelle aule del Centro Tecnico Federale, e 24 on-line).

Inaugurato lo scorso 25 settembre, il corso conoscerà il suo definitivo epilogo nelle prossime settimane, quando gli allievi saranno chiamati a sostenere gli esami finali, che comprendono anche la discussione di una tesi. E come ormai è consuetudine dalle ultime edizioni del corso per Ds, l’autore del migliore elaborato – selezionato dalla Commissione d’esame – riceverà una borsa di studio che coprirà l’intera quota di iscrizione.

Gli allievi ammessi al corso hanno potuto scegliere tra due indirizzi. Il programma didattico si differenziava infatti in parte in base al proprio obiettivo professionale, per cui era possibile scegliere se seguire quello dedicato a formare la figura professionale del ds ‘di campo’ o quello ‘sportivo-organizzativo’, più incentrato invece su materie normative, specifico per la formazione della figura ‘back-office’ del segretario.

Oltre ai docenti del Settore Tecnico, in queste settimane si sono alternati in cattedra addetti ai lavori e rinomate personalità del mondo calcistico italiano, a cominciare dal Ct della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, dal presidente della Lega Pro e della Fondazione Museo del Calcio, Matteo Marani, e dal designatore della CAN A e B, Gianluca Rocchi.

Sono intervenuti in aula per portare agli allievi tutte le loro conoscenze e per discutere delle loro esperienze professionali come direttori sportivi: il ds dell’Inter, Piero Ausilio; il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli; l’ex ds del Milan, Frederic Massara; i ds di Como e Mantova, Carlalberto Ludi e Christian Botturi; i ds della Juventus Next Gen e dell’Atalanta Under 23, Claudio Chiellini e Fabio Gatti; il ds della Spal, Filippo Fusco; il consulente tecnico del City Group, Riccardo Bigon.

Per quanto riguarda i settori giovanili: il responsabile del Settore Giovanile dell’Atalanta, Roberto Samaden; il responsabile del Settore Giovanile del Sassuolo, Francesco Palmieri; il responsabile del Settore Giovanile del Genoa, Michele Sbravati; il responsabile del Settore Giovanile del Modena, Andrea Catellani.

E poi ancora, solo per citarne alcuni: il Chief football operating officer della Roma, Maurizio Lombardo; l’Head of Juventus Women, Stefano Braghin; il General Secretary dell’Inter, Cristiano Mozzillo; il direttore operativo del Palermo, Francesco Barresi; il segretario generale dell’Hellas Verona, Mirco Zardini; il team manager del Milan, Alberto Marangon; il Performance Director della Juventus, Giovanni Andreini.