La FIGC è a caccia di nuovi membri per la Covisoc, la “Commissione di Vigilanza sulle Società di calcio professionistiche”. La ricerca di nuove figure si è resa necessaria a seguito delle dimissioni della presidente Germana Panzironi e di tre membri dell’organismo, rassegnate dopo la decisione del Governo di costituire una Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario dei club professionistici.

In una nota della Federcalcio si legge che «il Presidente Federale

preso atto delle dimissioni, a valere dal 30 giugno 2024, presentate da quattro componenti della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC);

attesa la necessità di garantire il funzionamento e la continuità di tale Commissione;

ritenuto opportuno acquisire le candidature per ricoprire il ruolo di componente della COVISOC attraverso una manifestazione di interesse;

dato atto che i requisiti per la nomina sono stabiliti all’art. 36 comma 3 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, che prevede che possono essere nominati per il ruolo di componente “(…) coloro che, in possesso di specifica competenza e indiscussa moralità e indipendenza, siano: a) docenti universitari di ruolo in materie giuridiche ed economico – aziendali, anche a riposo; b) magistrati di qualsiasi giurisdizione, anche a riposo; c) dottori commercialisti, avvocati, notai, avvocati dello Stato o consulenti del lavoro laureati in economia e commercio con almeno dieci anni di anzianità nella funzione, anche a riposo(…)»;

comunica che «coloro che abbiano interesse ad essere nominati componenti della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche presso la F.I.G.C. possono presentare la propria candidatura entro il termine del 5 giugno 2024 ore 19:00», attraverso la compilazione di un modello online.