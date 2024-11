La Fifa lancia un nuovo progetto rivolto al sociale. Il massimo organo internazionale calcistico ha creato, insieme al Qatar, il 'Fifa World Cup 2022 Legacy Fund', un progetto nato dall'idea di promuovere innovative iniziative al fianco dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), l'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) e l'Agenzia Onu e per i rifugiati (Unhcr) una serie di programmi sociali, grazie all'investimento di 50 milioni di dollari.

"L'obiettivo di questo fondo - si legge su ANSA - e la partnership multi-stakeholder, informa la Fifa, aiutano a ottenere risultati al di là del campo da gioco e a sostenere le organizzazioni ad avere un impatto sociale e di sviluppo positivo. L'iniziativa è stata presentata e firmata durante un incontro online cui hanno partecipato il presidente Fifa, Gianni Infantino, i Direttori generali Wto, Ngozi Okonjo-Iweala, e Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, l'Alto commissario Onu per i rifugiati, Filippo Grandi, e il Segretario generale del Comitato supremo per la consegna e l'eredità, Hassan Al Thawadi". Il fondo sarà investito in progetti di impatto sociale in varie aree geografice del pianeta, attraverso diversi pilastri.

"Il 'Fifa world cup Qatar 2022 Legacy Fund' è un progetto storico che si basa sull'impatto senza precedenti del torneo dal punto di vista della sostenibilità. Fifa sta portando il concetto di fondo della legacy a un livello superiore in termini di portata e impatto, affrontando priorità fondamentali. Vorrei ringraziare le Organizzazioni per il loro impegno e la loro collaborazione in questa storica iniziativa", ha detto Infantino.