La FIFA continua a raccogliere partner per il prossimo Mondiale per Club negli Stati Uniti: è arrivato infatti l'annuncio di BEYOND Hospitality come fornitore ufficiale di servizi di hospitality per il torneo del prossimo giugno. BEYOND Hospitality, scelta dopo un lungo processo di selezione, concentra decenni di esperienza nella creazione di straordinarie esperienze di ospitalità sportiva in tutto il mondo e offrirà pacchetti con biglietti comprensivi di esperienze per i tifosi per il torneo clou. BEYOND offrirà un programma entusiasmante che cattura lo stile di intrattenimento e l'entusiasmo dell'ospitalità statunitense.

"Con la Coppa del Mondo per Club FIFA destinata a stabilire nuovi standard per il calcio di club in tutto il mondo, siamo lieti di esserci assicurati i servizi di un esperto del settore esperto e innovativo come BEYOND Hospitality, che offrirà servizi di ospitalità all'avanguardia per i tifosi di tutto il mondo, accrescendo ulteriormente l'attrattiva di questa competizione unica", ha affermato il Segretario generale della FIFA Mattias Grafström. "Questo accordo è un'importante pietra miliare nel tentativo di FIFA di massimizzare l'esperienza dei tifosi in quella che promette di essere una competizione eccezionale che riscriverà la storia del calcio per club. La Coppa del Mondo per club FIFA sarà l'apice del gioco globale per club dentro e fuori dal campo".