Dopo aver accumulato un distacco importante dalla vetta della classifica in campionato, complice quattro brutte sconfitte in un avvio a dir poco stentato, l'Inter è riuscita nell'impresa di centrare la qualificazione agli ottavi di Champions, il primo obiettivo stagionale, a spese del Barcellona, favorito ad agosto all'atto dei sorteggi. "La squadra non era disperata, aveva avuto semplicemente una flessione - fa notare l'operatore di mercato Fabrizio Ferrari a Tuttomercatoweb.com -. Ha giocato senza Lukaku, il giocatore più determinante del campionato italiano".