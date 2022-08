Voglia d'estate, ma anche e soprattutto voglia di calcio. Al punto che l'inizio anticipato della Serie A nel weekend di Ferragosto non pare condizionare gli italiani che anzi accorreranno in massa sugli spalti per assistere alla prima giornata di campionato. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l'esempio più lampante è quello di Lecce, dove sabato 13 si giocherà la sfida tra i salentini di Marco Baroni e l'Inter: biglietti esauriti un'ora dopo l'avvio della vendita e 28mila spettatori annunciati al Via del Mare.