Il doppio vantaggio che si è assicurata l'Inter nel primo round dei quarti di finale di Champions League sul campo del Benfica è legittimo, secondo Fernando Nelson Alves, ex difensore dello Sporting Lisbona: "L'Inter ha meritato, al Da Luz è venuto fuori un risultato giusto - le sue parole in esclusiva a Sportitalia -. Nella seconda partita a Milano, penso che sarà altrettanto difficile per il Benfica, a maggior ragione dovendo recuperare questo svantaggio".