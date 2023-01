Marco Fassone, ex dirigente di Napoli, Juventus e Inter, commentando ai microfoni di 1 Station Radio la stagione del club partenopeo ha esaltato i meriti della società: "Non voglio entrare nei dettagli del mercato delle rivali, ma osservo un denomintore comune. Il Napoli ha una societa solida, Cristiano Giuntoli è all’interno della dirigenza da tanti anni, il club ha goduto per anni di tanti benefici. Sta mostrando anche un grande calcio in campo. Vedi l’Inter, il Milan o la Juve, credo che l’equilibrio precario all’interno della società abbia una grande influenza. Merito del Napoli sicuramente per il percorso imboccato, ma per quanto concerne gli altri club, influisce tanto la scarsa stabilità sulle diverse società. Mi auguro che sia l’anno degli azzurri per far sì che sia coronato il ciclo di un progetto, basato su anni di bilanci sempre in linea”.