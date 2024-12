La Nazionale italiana Under 19 è stata inserita in un girone di ferro nella fase élite delle qualificazioni europee. Il sorteggio di Nyon ha determinato che gli azzurrini se la vedranno con i pari categoria di Francia, Spagna e Lettonia nel gruppo 5. Il mini-torneo si disputerà, dal 19 al 25 marzo, in Italia. Le vincitrici dei sette gironi si uniranno ai padroni di casa della Romania nella fase finale, in programma dal 13 al 26 giugno.

UEFA Under-19 Championship | Fase Élite

Gruppo 1: Danimarca, Austria, Ungheria, Islanda

Gruppo 2: Polonia, Slovacchia, Montenegro, Georgia

Gruppo 3: Paesi Bassi, Cechia, Lussemburgo, Croazia

Gruppo 4: Norvegia, Serbia, Israele, Belgio

Gruppo 5: ITALIA, Francia, Spagna, Lettonia

Gruppo 6: Germania, Repubblica d'Irlanda, Finlandia, Slovenia

Gruppo 7: Portogallo, Inghilterra, Galles, Turchia

Sempre in mattinata, a Nyon, è andato in scena il sorteggio della prima fase di qualificazione dell'Europeo 2026. L'Italia, inserita in prima fascia insieme a Cechia, Danimarca, Francia, Inghilterra, Israele, Norvegia, Portogallo, Repubblica d'Irlanda, Romania, Serbia, Turchia e Ucraina, è stata sorteggiata nel Gruppo 9 della prima fase delle qualificazioni europee insieme a Polonia, Bosnia ed Erzegovina e Moldova, paese ospitante.

UEFA Under-19 Championship 2025/2026 | Fase di qualificazione

Gruppo 1: Repubblica d'Irlanda, Paesi Bassi, Cipro, Kazakistan

Gruppo 2: Francia, Ungheria, Bulgaria, Isole Faroe

Gruppo 3: Turchia, Grecia, Bielorussia, Liechtenstein

Gruppo 4: Israele, Austria, Slovenia, Lussemburgo

Gruppo 5: Ucraina, Slovacchia, Montenegro, Albania

Gruppo 6: Serbia, Croazia, Georgia, Gibilterra

Gruppo 7: Romania, Islanda, Finlandia, Andorra

Gruppo 8: Inghilterra, Scozia, Lettonia, Lituania

Gruppo 9: ITALIA, Polonia, Bosnia ed Erzegovina, Moldova

Gruppo 10: Danimarca, Svizzera, Svezia, San Marino

Gruppo 11: Portogallo, Belgio, Macedonia del Nord, Estonia

Gruppo 12: Norvegia, Germania, Armenia, Kosovo

Gruppo 13: Cechia, Irlanda del Nord, Malta, Azerbaigian