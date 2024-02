Il viceallenatore dell'Inter Massimiliano Farris è intervenuto ai microfoni di Inter TV per commentare il match vinto oggi in rimonta sul campo della Roma: "Cosa è successo nel secondo tempo? Non è che ci siano grandi segreti. Siamo partiti bene nel primo tempo passando in vantaggio, ma la Roma l'ha ribaltata. Secondo me non siamo riusciti a imporre il nostro atteggiamento, all'intervallo ci siamo parlati e abbiamo apportato le correzioni. I ragazzi sono delle spugne pronte ad assorbire i nostri insegnamenti e oggi l'abbiamo dimostrato. Nel passato magari cercavamo di dominare e prendevamo qualche gol di troppo in ripartenza. Oggi c'è stato qualche piccolo spettro, ma la squadra ha ripreso le distanze. I numeri sono importantissimi ma non basta perché abbiamo tante squadre vicine ancora".

Ancora sul match: "Questa partita può essere un bellissimo spot per il calcio all'estero, i ritmi non sono scesi, l'intensità è stata alta fino alla fine. È molto importante saper gestire i momenti, ci possono essere degli avversari che ti mettono in difficoltà, ma non è ancora sufficiente".

Oggi abbiamo visto due gol di due difensori: "È importantissimo, Lautaro è il nostro cannoniere, ma i gol poi li fa Thuram, li fanno i difensori, anche Arnautovic e Sanchez sono entrati in campo bene. Quando qualcuno segna tutti i compagni gioiscono per lui, anche in panchina, questo secondo me ci aiuterà ad andare avanti nel miglior modo possibile".