Punzecchiatura ai cugini da parte di Gianfelice Facchetti, che mette i famigerati puntini sulle 'i' attraverso Instagram. Commentando il mancato arrivo di Renato Sanches al Milan, Facchetti junior ha scritto: "Colpi che vanno, come Botman, colpi che vengono... è il mercato bellezza! Se Bremer e Dybala sono figuracce, non diteci che questa è la strategia giusta di chi non partecipa ad aste".