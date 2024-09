Intervistato da Il Secolo XIX, Gianfelice Facchetti ha raccontato di avere un amore particolare per lo Spezia Calcio e, in particolare, per l'episodio dello storico scudetto del 1944, pagina di storia sulla quale ruota lo spettacolo teatrale che andrà in scena al Teatro Civico di La Spezia il 3 Novembre prossimo: "Sono molto legato a questa pagina di storia, dalla riscoperta della quale è nato anche il mio legame con La Spezia - le parole del figlio del leggendario giocatore dell'Inter Giacinto -. A quello scudetto del ’44 è dedicato il mio spettacolo “Eravamo quasi in cielo”. Sono contento di averla conosciuta e sono orgoglioso di averla fatta conoscere. Quei ragazzi lo meritavano”.

Poi l'aneddoto di Facchetti: "Fu mio padre a regalarmi 'Un giorno di allarmi aerei', un libro del 2002 di Armando Napoletano sulla leggendaria impresa dei vigili del fuoco della Spezia, che sconfissero il grande Torino, nel luglio del 1944. In una Italia in guerra, divisa dalla linea gotica, la Federcalcio organizzò un campionato di divisione nazionale, misto, per assegnare il titolo di campione d’Italia”.