Intervenuto a DAZN prima del fischio d'inizio tra Salernitana e Bologna, l'ex Inter oggi in rossoblu, Giovanni Fabbian ha parlato di Pippo Inzaghi, suo ex allenatore alla Reggina. "Inzaghi? Lo saluterò sicuramente. Poi vedremo come andrà la partita. Ma è stato un piacere essere allenato da lui e mi fa piacere rivederlo".