La FA Cup è del Liverpool. Sono necessari i calci di rigore ai Reds di Jurgen Klopp per aver ragione di un ottimo Chelsea, dopo che lo 0-0 aveva resistito sia nei tempi regolamentari che bei supplementari. Si va dunque ai tiri dal dischetto, dove è decisivo l’errore commesso da Mount. Si tratta dell’ottavo trionfo per i Reds, che agganciano proprio i Blues (primatista l’Arsenal a quota 14 trionfi). Per Romelu Lukaku 85 minuti in campo, senza però riuscire a incidere sul risultato finale.