Pierpaolo Marino, direttore tecnico dell'Udinese, parlando ai microfoni de La Gazzetta dello Sport si coccola i gioiellini che si stanno mettendo in mostra con Andrea Sottil in questo fantastico avvio di stagione dei bianconeri: "Samardzic, Bijol e Lovric? È gente che ha dimostrato di essere già pronta. Con gli sloveni siamo fortunati... Da Samir Handanovic in poi", dice riferendosi in particolare al difensore sloveno a segno nelle partite contro Inter e Verona.