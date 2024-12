Tramite una nota stampa pubblicata in queste ore, l'European Leagues ha negato di avere avuto "qualsiasi consultazione" con A22 Sports rispetto alla creazione dell'Unify League, la Super League europea 2.0 promossa da A22 Sports Management. "Le leghe - si legge nel comunicato - ribadiscono il loro impegno nei confronti dell'attuale struttura del calcio professionistico in cui i club si qualificano per le competizioni UEFA per club attraverso le prestazioni nazionali annuali. Il modello di competizione di A22, che non è richiesto e non è comprovato, aumenterebbe il numero di partite internazionali in un calendario già congestionato. I sostenitori e le parti interessate in tutto il gioco hanno costantemente chiarito che qualsiasi tentativo da parte di competizioni internazionali per club esistenti o nuove di espandere i loro calendari a scapito delle competizioni nazionali verrà respinto. Ridurre il numero di club nazionali nelle competizioni di campionato per creare più spazio per le partite internazionali non sarà mai un'opzione per l'Associazione delle leghe europee e i suoi membri. Ecco perché le leghe europee e la FIFPRO Europe hanno chiesto alla Commissione europea di garantire che nessuna decisione possa essere presa sul calendario delle partite internazionali (IMC) senza l'accordo formale delle leghe nazionali e dei sindacati dei giocatori. Continueremo a collaborare con tutte le parti interessate per mantenere un equilibrio complementare e sostenibile tra il calcio nazionale e quello internazionale".