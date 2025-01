Prima sconfitta europea per la Lazio che cade in casa del Braga e si fa acciuffare dall'Athletic Bilbao per punti in classifica, pur restando in vetta alla classifica finale di Europa League. Letale per i biancocelesti la rete a inizio gara di Horta, gol che però non basta ai lusitani per evitare l'eliminazione dal trofeo, condannati dalla differenza reti sfavorevole rispetto al Fenerbahçe, Paok e Twente.



Vince invece la Roma di Ranieri che si impone per 2-0 contro l’Eintracht Francoforte grazie alle reti di Angelino e Shomurodov e si piazza 15esima in classifica di Europa League, conquistando l’accesso alla zona play off. Dove, vista la classifica, potrebbe giocarsi un derby contro i biancocelesti negli ottavi di finale.

Ecco i risultati dell'ultima giornata della fase campionato di Europa League.

Ajax-Galatasaray 2-1

Anderlecht-Hoffenheim 3-4

Athletic Club-Viktoria Plzen 3-1

Braga-Lazio 1-0

Dinamo Kiev-RFS 1-0

FCSB-Manchester United 0-2

Ferencvaros-AZ Alkmaar 4-3

Olympique Lione-Ludogorets 1-1

Maccabi Tel Aviv-Porto 0-1

Midtjylland-Fenerbahce 2-2

Nizza-Bodo/Glimt 1-1

Olympiacos-Qarabag 3-0

Glasgow Rangers-Union SG 2-1

Real Sociedad-PAOK 2-0

Roma-Eintracht-Francoforte 2-0

Slavia Praga-Malmo 2-2

Tottenham-Elfsborg 3-0

Twente-Besiktas 1-0