Buona la prima per la Lazio di Baroni che vince 3-0 contro la Dinamo Kiev all'esordio in Europa League. Protagonista Dia con una doppietta, di Dele-Bashiru l'altra rete del match. Il Manchester United viene fermato in caso dal Twente, pari anche tra Nizza e Real Sociedad. Icardi in rete con il Galatasaray nella vittoria per 3-1 sul Paok.

Alkmaar-Elfsborg 3-2

Bodo/Glimt-Porto 3-2

Anderlecht Ferencvaros 2-1

Dinamo Kyev-Lazio 0-3

Galatasaray-Paok 3-1

Ludogorets-Slavia Praga 0-2

Manchester United-Twente 1-1

Midtjylland-Hoffenheim 1-1

Nizza-Real Sociedad 1-1