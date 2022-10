Da una concomitanza scomoda ad un'altra: pare piuttosto tormentato il destino della sfida di Eurolega tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, un derby italiano che torna nel massimo palcoscenico del basket europeo dopo tantissimi anni. Inizialmente prevista per l'11 novembre, si è reso necessario lo spostamento per la concomitanza con la sfida tra Italia e Spagna valida per le qualificazioni ai Mondiali 2023, impossibile da reggere per il fatto che il coach delle V Nere Sergio Scariolo è anche il ct degli iberici.

La nuova data trovata in calendario è il 9 novembre, ma anche in questo caso l'incontro va a sovrapporsi in agenda ad un altro match 'scomodo': qualche chilometro più a nord del Mediolanum Forum di Assago, a San Siro, si giocherà infatti in serata la sfida tra Inter e Bologna, valida per il turno infrasettimanale di Serie A. Una coincidenza che, come evidenzia Sportando, rischia di far andare in secondo piano una sfida molto attesa e importante non solo all'interno del panorama cestistico. Oltre, ovviamente, alle potenziali ripercussioni sul pubblico presente, visto che non pochi saranno costretti a scegliere tra le due partite (volendo ironizzare, sarà il problema che, guardando esclusivamente alla loro passione calcistica, dovrebbero affrontare anche gli interisti Nicolò Melli e Scariolo stesso).