L'Italia di Mancini esordirà nel prossimo mese di marzo nelle qualificazioni a Euro 24 ospitando l'Inghilterra di Southgate. La partita, però, non si disputerà al San Nicola di Bari come inizialmente previsto.

Secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, infatti, la sede scelta è Napoli. Il motivo? I lavori di ristutturazione in atto al San Nicola non consentiranno l'organizzazione dell'evento. "L’idea San Nicola, portata avanti direttamente dal sindaco del capoluogo pugliese Antonio Decaro, con l’avallo ovviamente del patron dei biancorossi Luigi De Laurentiis, si sarebbe arenata dinanzi alla presa d’atto che l’astronave di Renzo Piano, come il San Nicola è noto, non sarebbe stato completato, in tutti i suoi interventi, entro la data del match", riporta Tuttomercatoweb.