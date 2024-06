Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato della Nazionale italiana da ex c.t. quale egli è. "La cosa che mi regala più tranquillità è la presenza di Spalletti. Credo che il c.t. sia un grande allenatore, capace di dare un gioco e uno stile alle sue squadre, e lo ha mostrato col Napoli".

"Non mi stupirei se gli azzurri partissero subito col piede sull’acceleratore. Il lavoro del c.t. è complicato: ha poco tempo a disposizione per preparare un torneo difficile come l’Euro, ma sono convinto che Spalletti sia l’uomo giusto al posto giusto".