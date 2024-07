La Spagna di qualifica per la semifinale degli Europei, battendo ai tempi supplementari la Germania dopo una partita bellissima. 125' di calcio intenso, iniziati con il gol di Olmo a inizio ripresa. Il provvisorio pareggio di Wirtz al fotofinish aveva allungato la contesa ai supplementari. Lotta e dinamismo: al 119' Merino è l'uomo della Provvidenza e mette dentro un colpo di testa implacabile. La banda di De la Fuente se la vedrà con la vincente della sfida tra Francia e Portogallo. Nel finale espulso Carvajal, polemiche anche per un rigore non assegnato alla truppa di Nagelsmann per un tocco di braccio di Cucurella.