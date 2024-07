Tanta Spagna, come prevedibile, nell'11 tipo di Euro 2024 stilato a fine torneo da un panel di osservatori tecnici della UEFA composto da Aljoša Asanović, Rafel Benítez, Frank de Boer, Packie Bonner, Fabio Capello, Jean-François Domergue, Avram Grant, Aitor Karanka, Ioan Lupescu, David Moyes, Michael O’Neill e Ole Gunnar Solskjær.

​I campioni d'Europa monopolizzano la fantaformazione 'prestando' sei giocatori: uno in difesa, Cucurella, tre a centrocampo (Fabian Ruiz, Rodri e Olmo) e due in attacco, le frecce giovani Lamine Yamal e Nico Williams. Completano la squadra Musiala, Saliba, Walker, Akanji e Maignan, unico rappresentante della Serie A.

