La questione turnover non causa grattacapi solo agli allenatori di calcio, come capita ad esempio a Simone Inzaghi: anche i coach di pallacanestro, soprattutto quelli delle squadre con un carico di impegni maggiore come l'Olimpia Milano, fanno le loro valutazioni sui giocatori da ruotare ad ogni partita, specie nei periodi dove gli impegni si fanno più serrati.

Con un rischio che accomuna entrambe le categorie, spiegato bene da Ettore Messina, tecnico della squadra campione d'Italia, nel corso della conferenza stampa successiva alla vittoria in campionato contro la Dinamo Sassari: "Il turnover lo puoi fare se nel momento in cui lo fai trovi efficacia. Come nelle squadre di calcio: quando gli allenatori di calcio fanno turnover e continuano a fare buoni risultati, sono degli scienziati; quando lo fanno e non trovano risultati sono cretinotti. Lo faremo nella fiducia che tutti, come oggi, ci diano una mano".