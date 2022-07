Intervistato dai colleghi di Forbes Africa , Samuel Eto'o, presidente della Federcalcio camerunese, ha spiegato come intende riformare il calcio del suo Paese: "Produciamo i migliori giocatori a livello internazionale, ma i nostri campionati sono quasi tutti moribondi e poco attraenti - le parole dell'ex Tripletista dell'Inter -. I nostri club, non riuscendo a guadagnare soldi, non riescono nemmeno a raggiungere il necessario equilibrio finanziario. Di conseguenza, i modelli economici devono essere ripensati e revisionati. Il continente, e il mio Paese in particolare, hanno comunque fatto investimenti consistenti sugli stadi. Nel mio Paese, il governo del presidente Biya ha fornito un ammirevole sostegno allo sviluppo del calcio, che è un vettore di stabilità e un legame sociale. Tuttavia, questo supporto è insufficiente. Sto lavorando su un modello economico che rilanci l'attrattività dei campionati, valorizzando così i club e quindi monetizzando meglio i giocatori".

Quali possibili strade pensi che potrebbero essere esplorate?

"Il presidente del CAF, il dottor Motsepe, ha fatto del calcio giovanile il suo cavallo di battaglia. Ho quarant'anni e lo sviluppo di questo calcio giovanile è la mia priorità. Io stesso ho beneficiato dell'esistenza di queste scuole per diventare Samuel Eto'o. Ho investito personalmente nel calcio giovanile e continuo a farlo. Dobbiamo andare oltre quello che si fa oggi. Riforma le leghe delle vacanze e dei quartieri, lavora con giocatori e investitori potenziali e attuali per ristrutturare le scuole di calcio. Queste scuole stanno facendo un buon lavoro, ma c'è spazio per migliorare. In effetti, nel nostro programma per Fecafoot, sono tutte queste strade per il futuro che abbiamo discusso in dettaglio".

Quali strategie di marketing dovrebbero essere messe in atto per aumentare i ricavi del settore?

"Come indicato in precedenza, abbiamo teorizzato il business del calcio con strumenti come marketing, digital ma anche e soprattutto la creazione di una rete di alleati all'interno di datori di lavoro e circoli aziendali. . La nostra strategia è concettualizzare il calcio nel piano di marketing come un supporto, uno strumento per generare reddito e sviluppare marchi in Africa. Ecco una sintesi della nostra tabella di marcia sull'argomento".

Un'ultima parola sulle tue ambizioni personali...

"Sono operativo con una visione chiara per riportare il calcio camerunese al suo pieno potenziale. Calcio, calcio e ancora calcio al servizio dello sviluppo del continente e della crescita dei nostri giovani. Io esisto, io Samuel Eto'o, grazie all'amore incondizionato di questa gioventù africana. Sono solidale con le loro sofferenze e le loro speranze. Abbiamo del potenziale. Abbiamo le risorse. Abbiamo gli uomini. E questo formidabile gioventù saprà trovare la strada. Sarò sempre al suo fianco".