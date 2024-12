Sta vivendo probabilmente la stagione della consacrazione con la maglia dell'Empoli Sebastiano Esposito, autore quest'oggi di una doppietta nella vittoria della squadra di Roberto D'Aversa in casa dell'Hellas Verona. Dopo la prestazione mostruosa in Coppa Italia a Firenze, il ragazzo di scuola Inter si ripete anche in riva all'Adige e arriva a collezionare un record statistico importante: Esposito è il giocatore più giovane ad aver realizzato almeno 4 gol in trasferta in questo campionato, e più in generale è anche l'italiano più giovane con almeno 4 gol segnati in questa Serie A. Lo riporta Opta.