26 minuti: questo l'arco temporale che si è fatto bastare Sebastiano Esposito per timbrare il tabellino in Serie B. Il Bari ha vinto 4-3 (la rete di Esposito è stata quella del raddoppio biancorosso, ndr) al Mazza contro la Spal, al termine di una partita ricca di colpi di scena. Che ha visto anche il gol di Nainggolan. Per la banda di De Rossi una sconfitta amara anche in considerazione delle parole di ieri del tecnico, che si era lamentato del mercato.