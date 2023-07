Terminata la fase di vendita degli abbonamenti, l'Inter comunica sul proprio sito ufficiale che a partire dalle 10.30 venerdì 14 luglio saranno messi in vendita i biglietti per Inter-Monza, gara di debutto stagionale della squadra di Simone Inzaghi in programma a San Siro sabato 19 agosto. La vendita sarà effettuata sul sito inter.it/tickets, dove sarà anche possibile iscriversi agli 'alert' di vendita dei prossimi incontri con il proprio indirizzo e-mail per ricevere tutte le informazioni sui biglietti dei prossimi match, e nei punti vendita ufficiali (Inter Store Milano, Ticketing corner San Siro e rete Vivaticket).