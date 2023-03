Lunga intervista del golden-boy argentino Enzo Fernández rilasciata a TyC Sports, intervista durante la quale centrocampista del Chelsea racconta il suo Mondiale in Qatar, tornando sul discorso rigori e durante il quale cita il compagno di Seleccion Lautaro Martinez. "Il giorno prima (della partita contro l'Olanda durante la quale ha sbagliato il penalty, ndr) avevamo fatto le prove in allenamento e Dibu Martínez mi ha consigliato di calciare al centro. Gli ho chiesto dove fosse più difficile per il portiere e lui mi ha detto che i tiro centrale entrano quasi sempre. Per tutta la mia vita ho incrociato, ma quella volta l'ho sbagliato. È successo per qualcosa". Una settimana dopo, nella finale contro la Francia, "Lautaro Martínez sarebbe stato il quinto (come contro l'Olanda) - racconta -. Il sesto sarei potuto essere io, se l'allenatore avesse voluto.