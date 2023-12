Brutto infortunio per Joaquin Correa che ieri, durante la sfida di Europa League tra il suo Marsiglia e l'Ajax, ha subito un duro intervento da parte di Berghuis. L'entrataccia è stata punita con il cartellino rosso dall'arbitro della sfida, richiamato al Var per vedere meglio l'episodio. In campo con la maglia da titolare, il Tucu ha tentato di restare in campo ma dopo due minuti si è accasciato al suolo ed è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Attraverso una storia Instagram, l'attaccante ancora di proprietà dell'Inter ha attaccato il giocatore olandese. "Non ti conosco ma hai avuto la faccia tosta di parlare dopo la partita e dire che non era stato nulla, invece di scusarti e preoccuparti delle mie condizioni. Tra colleghi il rispetto prima di tutto. Ma ci vedremo presto"

"Grazie per i messaggi di supporto, sto già pensando al recupero", il messaggio successivo di Correa che fin qui non è riuscito ancora a collezionare un gol e un assist con il club francese. Il suo riscatto diventa obbligatorio in caso di qualificazione dell'OM alla prossima Champions League.