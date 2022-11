Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-0 sulla Cremonese, il tecnico dell'Empoli Paolo Zanetti ha avuto modo di dire la sua sugli scarsi risultati raggiunti dalla squadra lombarda: "Ci sono similitudini con la stagione mia dell'anno scorso, i numeri sono importanti e freddi. Noi abbiamo preso meno gol dell'Inter, ma abbiamo anche il secondo o terzo peggior attacco. La Cremonese gioca bene contro tutti, ha anche dei giocatori di qualità che devono adattarsi al tipo di campionato. Anche loro hanno come noi un problema gol".