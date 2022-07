Dopo la goleada in amichevole contro il Castelfiorentino, il tecnico dell'Empoli Paolo Zanetti si è soffermato anche sulla condizione espressa dai nuovi giocatori della squadra biancoazzurra, tra i quali anche Martin Satriano che ha firmato il gol finale del test: "I nuovi si sono presentati in condizioni fisiche discrete, c’è chi come Razvan Marin non ha giocato per una leggera botta. Non tutti i giocatori sono uguali, tutti lavorano duramente e li vedo bene. Voglio che i miei finiscano bene la preparazione, la gestione deve essere fatta in maniera intelligente, la Serie A è lunga e va gestita”.